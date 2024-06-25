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ЕС ограничил транзит СПГ из России для третьих стран через свою территорию

ЕС ограничил транзит СПГ из России для третьих стран через свою территорию

Европейский Союз ввел санкции, ограничивающие транспортировку российского сжиженного газа через терминалы на территории ЕС для третьих стран, при этом сами члены Евросоюза будут продолжать покупать топливо из РФ в прежнем режиме.

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