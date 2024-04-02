"ТАДЖИКСКАЯ РЕСПУБЛИКА" В РОССИИ. ДУМАЛИ - ШУТЯТ? РАСКРЫТА ПОДЛАЯ СХЕМА

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Комментарии
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роман романыч
очередной черкизон,менты прикормлены
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22 мин.
А
Алексей
Гнилая власть!
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12 мин.
Руслан Техажев
Рыба гниет с головы! Пора убирать всех кто ответственен за такое положение дел с миграцией в России.
Ответить
6 мин.

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