Шевченко дала интервью после боя с Грассо на четырех языках

Шевченко обратилась к фанатам на английском, затем на испанском, русском и тайском языках. Напомним, Шевченко стала чемпионкой UFC в наилегчайшем дивизионе, победив единогласным решением судей Алексу Грассо.
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