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Сегодня в России отмечается День архивов

Сегодня в России отмечается День архивов

Архивы или архивные документы отражают материальную и духовную жизнь общества, имеют бесценное историческое, научное, социальное, политическое, экономическое и культурное значение.

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