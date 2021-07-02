В Симферополе проводят рейды по соблюдению масочного режима

В Симферополе начали работу 20 мобильных групп по выявлению нарушителей масочного режима. По информации пресс-службы городской администрации, до конца недели инспекторы будут работать в общественном транспорте, увеселительных заведениях и общепите.
В Симферополе начали работу 20 мобильных групп по выявлению нарушителей масочного режима. По информации пресс-службы городской администрации, до конца недели инспекторы будут работать в общественном транспорте, увеселительных заведениях и общепите.
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