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В Симферополе проводят рейды по соблюдению масочного режима

В Симферополе проводят рейды по соблюдению масочного режима

В Симферополе начали работу 20 мобильных групп по выявлению нарушителей масочного режима. По информации пресс-службы городской администрации, до конца недели инспекторы будут работать в общественном транспорте, увеселительных заведениях и общепите.

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