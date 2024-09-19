Определился подрядчик, который поставит Администрации города Владимира тюльпаны

Определился подрядчик, который поставит тюльпаны во Владимир. Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что Администрация города закупает красные тюльпаны почти за полтора миллиона рублейПоставщиком станет муниципальное казенное учреждение города Владимира «Зеленый город».
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