Определился подрядчик, который поставит Администрации города Владимира тюльпаны

Определился подрядчик, который поставит тюльпаны во Владимир. Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что Администрация города закупает красные тюльпаны почти за полтора миллиона рублейПоставщиком станет муниципальное казенное учреждение города Владимира «Зеленый город».