Собянин: В Москве создана единая система поддержки людей с инвалидностью

Реабилитационную помощь каждый год получают 254 тыс. человек В Международный день инвалидов президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой.
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