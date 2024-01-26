Весы получат шанс исправить ошибку, а Водолеям лучше оставить свою гордость: гороскоп на 27 января для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяНачало субботы, 27 января 2024 года, предвещает быть гармоничным и благоприятным.
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