Макрон: конфликт на Украине приведет к мировой войне

Президент Франции подтвердил свои планы отправиться в Вашингтон на следующей неделе, где он попытается убедить Трампа, что уступка требованиям Путина заставит его выглядеть слабым в глазах России, Китая и Ирана.
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