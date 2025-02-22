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Наш уютный дом

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Суп с рисом и перцем

Суп с рисом и перцем

Суп с рисом и перцем — вкусное, согревающее блюдо без мяса Для его приготовления используется минимум продуктов, но благодаря рису и болгарскому перцу оно получается достаточно сытным с приятным сладковатым вкусом и едва заметной горчинкой.

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