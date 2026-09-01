Рэпер Моргенштерн признался, что тату вызывали у него ненависть к себе

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) признался в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), что начал сводить татуировки до принятия иудаизма и лечения в реабилитационной клинике.
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