Военный историк Лоран Хеннингер на французском TVL заявил, что Запад увлекся антироссийской истерией, предлагая лживую пропаганду о России и Украине с 2022 года.
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