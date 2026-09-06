Налоги и границы: удар Дамаска по алкогольному рынку Сирии

КАМИШЛИ (ИА Реалист). 6 сентября 2026 года. Новые исламистские власти Дамаска, пришедшие к власти после свержения Башара Асада в 2024 году, нанесли удар по привычному укладу жизни на северо-востоке Сирии.
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