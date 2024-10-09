Заседание «Рамштайна» по Украине решили перенести на неопределённый срок Запланированное на 12 октября заседание так называемой контактной группы по обороне Украины в немецком Рамштайне не состоится.
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Заседание «Рамштайна» по Украине решили перенести на неопределённый срок Запланированное на 12 октября заседание так называемой контактной группы по обороне Украины в немецком Рамштайне не состоится.
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