Накануне глава Крыма сообщил, что интернет на мобильных устройствах будет отключаться на ночь, а также, возможно, экстренно и днем.
Глушение мобильного интернета
Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Мера глушения рэс , как бы понятна. Но борьба со злом методом выжженной земли плохо характеризует спецслужбы и прочие службы. Эти убои животных при эпизоотии, уничтожение населения при эпидемии, вырубка леса при коробках и, вот, интернет при ракетных обстрелах.
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