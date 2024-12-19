Глушение мобильного интернета

АК

Алекс Кузь

Мера глушения рэс , как бы понятна. Но борьба со злом методом выжженной земли плохо характеризует спецслужбы и прочие службы. Эти убои животных при эпизоотии, уничтожение населения при эпидемии, вырубка леса при коробках и, вот, интернет при ракетных обстрелах.