Аллигатор напал на школьника, купавшегося в озере

В американском штате Флорида школьник был госпитализирован после нападения аллигатора на территории природного заповедника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ WP: ограничения в...
- ГБ Подполье сообщило...
- Зеленский рассказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым