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  • Ирина Евженко
    Так они же в котле сидят, ВСУшники , вот и огрызаются...Они же только и умеют ,что по мирным шмалять , да инфраструкт...Украинские национ...
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Кандидат в Сенат США Джон Паркер: Россия была обязана помочь Донбассу в борьбе с фашизмом

Кандидат в Сенат США Джон Паркер: Россия была обязана помочь Донбассу в борьбе с фашизмом

Луганская и Донецкая народные республики имели полное право на военную помощь для борьбы с фашизмом и защиты своих детей от геноцида со стороны Украины, и Россия была обязана откликнуться на их призыв, заявил кандидат в Сенат США Джон Паркер.

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