Луганская и Донецкая народные республики имели полное право на военную помощь для борьбы с фашизмом и защиты своих детей от геноцида со стороны Украины, и Россия была обязана откликнуться на их призыв, заявил кандидат в Сенат США Джон Паркер.
Луганская и Донецкая народные республики имели полное право на военную помощь для борьбы с фашизмом и защиты своих детей от геноцида со стороны Украины, и Россия была обязана откликнуться на их призыв, заявил кандидат в Сенат США Джон Паркер.
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