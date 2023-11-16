Экс-президент «Балтики» арестован до Нового года

Экс-президент «Балтики» Денис Шерстенников арестован по делу о мошенничестве. Суд заключил его под стражу по 30 декабря 2023 года, говорится в telegram-канале «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».
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