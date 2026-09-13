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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спронг за удар в голову Никулину удален до конца игры «Автомобилиста» с «Сибирью»

За шесть минут до конца первого периода игры « Сибирь » – « Автомобилист » (1:1, первый период) нападающий гостей Дэниэл Спронг грубо сыграл против форварда соперника Степана Никулина .

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