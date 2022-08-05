Подтверждено: процессоры Ryzen 7000 можно будет купить уже с 15 сентября

Компания MSI подтвердила недавние слухи о том, что процессоры AMD Ryzen 7000 выйдут уже 15 сентября. Это дата именно старта продаж — представить новинки могут раньше.
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