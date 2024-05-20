Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров поделился сведениями о том, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский, потеряв власть, может оказаться перед донбасским трибуналом, который осудит его за множественные преступления.
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