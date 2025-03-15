«Уродливые сёстры» российского флота В Российской империи, в отличие от прочих морских держав, не было должности «главный кораблестроитель», носитель которой определял облик будущих кораблей.
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«Уродливые сёстры» российского флота В Российской империи, в отличие от прочих морских держав, не было должности «главный кораблестроитель», носитель которой определял облик будущих кораблей.
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