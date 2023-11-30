Два сибирских города вошли в рейтинг качества новостроек комфорт-класса в России

Расскажем, какие характеристики проектов делают жизнь более комфортной Большие квартиры с хорошей придомовой инфраструктурой, подземным паркингом и спортивной площадкой в закрытом дворе – такой собирательный образ можно составить о новостройках комфорт-класса в Новосибирске и Омске по итогам нового исследования от федеральной девелоперской Группы "Эталон".