Два сибирских города вошли в рейтинг качества новостроек комфорт-класса в России

Расскажем, какие характеристики проектов делают жизнь более комфортной Большие квартиры с хорошей придомовой инфраструктурой, подземным паркингом и спортивной площадкой в закрытом дворе – такой собирательный образ можно составить о новостройках комфорт-класса в Новосибирске и Омске по итогам нового исследования от федеральной девелоперской Группы "Эталон".
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