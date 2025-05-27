Эксперты предупредили о схемах мошенников на тему поступления в вузы

В период летней вступительной кампании в вузы мошенники могут применять различные схемы для обмана. Тема поступления в вузы привлекает злоумышленников из-за высокой вовлеченности и эмоционального напряжения абитуриентов и их родителей, рассказал в беседе с "Известиями" руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.