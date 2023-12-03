В соцсетях удалили фото скульптуры Самсона в Петергофе из-за чрезмерной обнажёнки

Фонтан заподозрили «в действиях сексуального характера». Петербургский художник Андрей Белле обнаружил, что алгоритм социальной сети Facebook* удалил его пост с фотографией фонтана «Самсон, раздирающий пасть льва» в Петергофе.
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