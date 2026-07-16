НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 824 подписчика

Дрон, который ждёт в воздухе. И завод, который уезжает за сутки

Дрон, который ждёт в воздухе. И завод, который уезжает за сутки

Секретный завод Helsing под Мюнхеном интересен не адресом, который скрывают, а тем, что барражирующие дроны на нём собирают по принципу «увезти за сутки» — и потому спрятанное место давно перестало быть тайной, которую стоит хранить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии