Дрон, который ждёт в воздухе. И завод, который уезжает за сутки

Секретный завод Helsing под Мюнхеном интересен не адресом, который скрывают, а тем, что барражирующие дроны на нём собирают по принципу «увезти за сутки» — и потому спрятанное место давно перестало быть тайной, которую стоит хранить.
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