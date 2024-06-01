Съемочная группа фильма «Остров Сухо» возвращается домой

Впереди съемки в Петербурге, павильоне «Ленфильма», в Кронштадте и других локациях Ленинградской области и России Основная сюжетная линия новой кинокартины киностудии «Ленфильм» и кинокомпании «КиноОко» разворачивается на острове Малом.