Шеф-повар из Ростокина рассказал, почему Иван Грозный так любил курник

Главное угощение Масленицы, конечно, блины. Но есть и другие традиционные блюда, например курник. О нём «ЗБ» попросил рассказать члена Объединённой национальной кулинарной ассоциации и международных поварских организаций Кирилла Миронова из района Ростокино.
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