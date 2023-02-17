Схроны с боеприпасами украинских боевиков обнаружены в трех районах ДНР

Сразу в трех районах Донецкой Народной Республики проведены поисковые и адресные мероприятия, в ходе которых военнослужащие и сотрудники Росгвардии обнаружили, вывезли и уничтожили с соблюдением мер безопасности большое количество боеприпасов.