Наш потерянный мир

34 122 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    Вероятно вы хотели написать"чтобы всеМ Купили смартфоны.."Зампред комитета ...
  • Валерий Протасов
    А сам дипломат не папуаско-заимбский деятель с мумбо-юмбскими корнями? И не его ли съели аборигены, а мозг выплюнули?Захарова назвала ...
  • Александр Александров
    Мало оштрафовали этого козла! Что для него 50 тыс. рублей? Нужно ужесточать закон для таких козлов, которые не любят ...Блогера Савина ош...

Схроны с боеприпасами украинских боевиков обнаружены в трех районах ДНР

Схроны с боеприпасами украинских боевиков обнаружены в трех районах ДНР

Сразу в трех районах Донецкой Народной Республики проведены поисковые и адресные мероприятия, в ходе которых военнослужащие и сотрудники Росгвардии обнаружили, вывезли и уничтожили с соблюдением мер безопасности большое количество боеприпасов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх