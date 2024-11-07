Песков рассказал, возможен ли звонок Путина Трампу

Президент России Владимир Путин теоретически может позвонить победившему на выборах президента США Дональду Трампу, однако при этом необходимо посмотреть, как будут развиваться события в дальнейшем, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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