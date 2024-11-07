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Песков рассказал, возможен ли звонок Путина Трампу

Песков рассказал, возможен ли звонок Путина Трампу

Президент России Владимир Путин теоретически может позвонить победившему на выборах президента США Дональду Трампу, однако при этом необходимо посмотреть, как будут развиваться события в дальнейшем, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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