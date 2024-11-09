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Американист рассказал, сможет ли Трамп изменить политику США до инаугурации

Американист рассказал, сможет ли Трамп изменить политику США до инаугурации

Американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в беседе с RT отметил, что в переходный период каких либо резких движений на политической арене не будет делать ни избранный президент США Дональд Трамп, ни действующий глава США Джо Байден.

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