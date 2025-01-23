Среднестатистический россиянин тратит до пяти тысяч рублей в месяц на досуг

В свободное время он любит играть в видеоигры и ходить в кафе Среднестатистический россиянин предпочитает проводить свободное время дома с семьей, тратя на досуг от трех до пяти тысяч рублей в месяц, передает Gazeta.
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