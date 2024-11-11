«Известия»: российской экономике не хватает 2,7 миллиона работников

Потребность в сотрудниках за II квартал 2024 года увеличилась на 10 процентов В России потребность в работниках для заполнения вакансий за II квартал 2024 увеличилась на 10%, достигнув рекорда в 2,7 миллиона человек.
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