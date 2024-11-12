Рублев о поражении от Зверева: «По сути, я сыграл плохо шесть мячей. А где проваливался Саша, где его зажимало, он удачно попадал»

Рублев проиграл 4:6, 4:6. – Казалось, что равный матч, что до первого брейка ты играл лучше. Откуда случились эти два проигранных гейма на своей? – В первом сете на гейме, где меня брейканули, было два долгих очка, не успел отдышаться, плюс чуть зажало.