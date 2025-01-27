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Журналист Вароли: элиты в США могут помешать Трампу договориться с Москвой

Журналист Вароли: элиты в США могут помешать Трампу договориться с Москвой

Президент США Дональд Трамп прекрасно понимает, что если не урегулировать конфликт на Украине, все может дойти до глобального противостояния, однако, американские элиты вряд ли дадут ему договориться с Москвой.

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