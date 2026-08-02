ПВО не будет. Жители Киева обречены на смерть Зеленским 

Юрий Ильинов

Падение ракеты в восточной Польше: «дырявое» ПВО и обвинения в адрес России На протяжении всего конфликта на Украине Варшава всегда выступала за усиление военной поддержки Киева, считая, что таким образом будет обеспечена «безопасность» Польши. Одновременно польские власти усиленно вкладывают средства в повышение обороноспособности страны, в том числе в средства противовоздушной обороны (ПВО). Однако события конца июля в очередной раз продемонстрировали, что Варшава не до конца понимает всю серьёзность ситуации, которая сегодня сложилась в соседней Украине. В ночь на 30 июля в восточной части Польши прогремел мощный взрыв. Утром польская полиция сообщила, что обнаружила в поле между сёлами Тарнава-Колония и Токары Люблинского воеводства десятиметровую воронку и обломки неопознанного объекта. В течение дня в СМИ появлялись самые различные объяснения данного инцидента, а в Киеве буквально сразу же обвинили в произошедшем Россию. Более того, не дожидаясь итогов расследования, польский премьер-министр Дональд Туск поспешил заявить, что на территории страны упала российская ракета Х-101. При этом он сразу отметил, что оснований полагать, будто Польша была преднамеренной целью России, пока нет. События вокруг инцидента стали стремительно развиваться на следующий день, когда взрыв в поле не только превратился в тему номер один в польских СМИ, но и оказал влияние на изменение политики Варшавы. Так, заместитель главы Минобороны Польши Томчик рассказал, что в ночь на 30 июля на территории страны упала и взорвалась при ударе о землю российская крылатая ракета Х-101, которая может нести разные типы боевых частей, в том числе ядерные. При этом он сообщил, что в направлении польской границы в ходе массированного удара России по Украине двигались около 20 ракет, которые, кроме одной, были сбиты украинскими военными. «Украинский пилот до последнего пытался сбить эту ракету, но развернулся за 20 секунд до границы с Польшей, чтобы его самого не сбил польский F-16», – сказал Томчик. По словам Томчика, пока нет данных о том, была ли ракета выпущена в сторону Польши умышленно. Однако он поспешил заявить, что «нельзя исключать ни один из вариантов». Бездействие польских военных вызвало в Польше серьёзный резонанс. Особенно если учитывать, что воронка была найдена почти в 100 км от украинской границы и недалеко от жилых зданий. Более того, если это действительно была крылатая ракета Х-101, следить за ней, как заявили в Минобороны страны, не было смысла, так как она может менять свою траекторию, и предугадать ее полёт практически невозможно. В ответ на критику министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что, если бы ракета представляла угрозу для населённых пунктов, её бы уничтожили. При этом он был вынужден признать, что Польша уже много лет строит «современную систему противовоздушной обороны», но, «к сожалению, это требует времени», и пока её создание не завершено. Одновременно Косиняк-Камыш раскритиковал оппозицию, которая ранее высказала свои претензии к властям, обвинив их в том, что они больше не видят в России врага, которым для многих сегодня стала Украина. По его словам, решение правительства о передаче Киеву ракет для комплексов Patriot было правильным, так как он предпочитает, чтобы они сбивали цели над территорией Украины, а не Польши. «Несмотря на ваши вопли и дезинформацию, мы продолжим помогать воюющей Украине. Чем больше ракет будет сбито над территорией Украины, тем меньше угроз для Польши», – заявил он. Как итог, в Варшаве, где ещё совсем недавно заявляли о том, что больше оружия для Украины у них нет, решили изменить свою позицию. Как заявил на пресс-конференции Дональд Туск, после инцидента «мы рассмотрим возможность оказания дальнейшей помощи Украине в кратчайшие сроки, включая, при необходимости, передачу дополнительных зенитных ракет для системы Patriot». Правда, пока неизвестно, будут ли на практике реализованы слова премьера, но в любом случае они прекрасно демонстрируют суть нынешней польской политики – воевать с Россией руками Украины и подальше от своих границ, так как видеть ракеты и дроны над своей территорией поляки совсем не хотят.