⚡️Жители Новоаннинского могут получить бесплатную юридическую помощь. ‼️Завтра, 4 августа, с 9 до 13 часов в здании администрации Новоаннинского района пройдет личный прием граждан.
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⚡️Жители Новоаннинского могут получить бесплатную юридическую помощь. ‼️Завтра, 4 августа, с 9 до 13 часов в здании администрации Новоаннинского района пройдет личный прием граждан.
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