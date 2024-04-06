Подписаться Лукашенко запретит оказывать медицинские услуги эмигрантам

Тут уже не до медицины, они всю страну хотят захватить терактами.

Зато Белярюси... ОГРОМНЕЙШАЯ ДЫРА, для проникновения в Россию, различной мрази... через Белярюси... из Западенции и Израиля.... напомню... хасиды Белярюси, имеют в России такие же права... какие и имеют Коренные жители России.

Алексей Тан

И всё таки... кое кому, не обходимо напоминать!!!... КТО! на практике... у России союзники..... а Кошки блудливые не союзники.... Напомню.... населения в Белярюси.... меньше чем в Москве... примерно на треть.... союзничек... туды её в матрёшку... или прилипала.