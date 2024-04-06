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Подписаться Лукашенко запретит оказывать медицинские услуги эмигрантам

Подписаться Лукашенко запретит оказывать медицинские услуги эмигрантам

Политнавигатор Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретит оказывать медицинские услуги эмигрантам, которые периодически посещают бывшую родину – дешево и быстро подлечиться.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Тут уже не до медицины, они всю страну хотят захватить терактами.
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1 час.
Алексей Тан
Зато Белярюси... ОГРОМНЕЙШАЯ ДЫРА, для проникновения в Россию, различной мрази... через Белярюси... из Западенции и Израиля.... напомню... хасиды Белярюси, имеют в России такие же права... какие и имеют Коренные жители России.
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36 мин.
Алексей Тан
И всё таки... кое кому, не обходимо напоминать!!!... КТО! на практике... у России союзники..... а Кошки блудливые не союзники.... Напомню.... населения в Белярюси.... меньше чем в Москве... примерно на треть.... союзничек... туды её в матрёшку... или прилипала.
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32 мин.

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