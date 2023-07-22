Хирург ЧВК «Вагнер» придумал наказание для Стрелкова

Сотрудник частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Петровский в интервью NEWS.ru заявил, что подходящим наказанием для экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова станет командировка на «переднюю линию» в зону проведения специальной военной операции.