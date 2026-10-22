NASA проверило наведение, передачу данных и работу систем наблюдения, а первые тесты показали, что телескоп способен получать детальные изображения неба за короткое время Космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман (Nancy Grace Roman Space Telescope) перешёл к этапу научной подготовки: NASA завершило комплексную проверку основных систем обсерватории и приступило к точной настройке качества изображений.