NASA проверило наведение, передачу данных и работу систем наблюдения, а первые тесты показали, что телескоп способен получать детальные изображения неба за короткое время Космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман (Nancy Grace Roman Space Telescope) перешёл к этапу научной подготовки: NASA завершило комплексную проверку основных систем обсерватории и приступило к точной настройке качества изображений.
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