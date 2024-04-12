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В Приморье полиция открыла стрельбу по колесам для ареста пьяного водителя

В Приморье полиция открыла стрельбу по колесам для ареста пьяного водителя

Полицейские в приморском Большом Камне применили табельное оружие для задержания водителя микроавтобуса, который пытался скрыться от погони, детали приводит в Telegram пресс-служба регионального управления МВД России.

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