В Приморье полиция открыла стрельбу по колесам для ареста пьяного водителя

Полицейские в приморском Большом Камне применили табельное оружие для задержания водителя микроавтобуса, который пытался скрыться от погони, детали приводит в Telegram пресс-служба регионального управления МВД России.
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