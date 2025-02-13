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Царьград

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"У нас бабах": На Украине специалисты НАТО попали под русские ракеты. Взрыв ощутил весь город

"У нас бабах": На Украине специалисты НАТО попали под русские ракеты. Взрыв ощутил весь город

Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, сообщил об ударе ракет в Кривом Роге. По его данным, под удар попали специалисты НАТО, а взрыв был такой силы, что ощутил весь город.

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