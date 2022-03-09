Закон и Порядок

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Минобороны РФ опубликовало доказательства подготовки Киевом нападения на Донбасс в марте 2022 года

Минобороны РФ опубликовало доказательства подготовки Киевом нападения на Донбасс в марте 2022 года

Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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