Закон и Порядок

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О. Бузова рыдает по поводу закрытия Instagram в России, но полы мыть не хочет.

О. Бузова рыдает по поводу закрытия Instagram в России, но полы мыть не хочет.

    В связи с закрытием Instagram известная блогерша и псевдопевица О. Бузова разместила свое последнее видео, где она, ненакрашенная, с потоком слез и заламыванием рук, признается, как любит свою страну и ее жителей, а также всех своих 23,4 млн.

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