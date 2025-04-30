Как оформить K-ETA в Корею: пошаговая инструкция для 100% одобрения

Планируете поездку в Южную Корею? Если вы являетесь гражданином страны, участвующей в Программе безвизового въезда K-ETA, вам необходимо подать заявление на получение электронного разрешения на въезд в Корею.
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