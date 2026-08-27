В Пентагоне: при атаке ВС РФ баллистикой НАТО будет получать удары «по зубам» Информационное агентство Associated Press со ссылкой на чиновников Пентагона пиш.
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В Пентагоне: при атаке ВС РФ баллистикой НАТО будет получать удары «по зубам» Информационное агентство Associated Press со ссылкой на чиновников Пентагона пиш.
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