Военнослужащие военной полиции ЦВО провели патриотическое мероприятие для участников учебно-военных сборов в центре «Авангард» в Уфе

В начале встречи военнослужащие рассказали молодым участникам о важности службы в Вооружённых Силах Российской Федерации, о роли военной полиции в обеспечении правопорядка и дисциплины в армии, а также о примерах мужества и героизма, проявленных военнослужащими при выполнении служебного долга.