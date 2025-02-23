Военнослужащие военной полиции ЦВО провели патриотическое мероприятие для участников учебно-военных сборов в центре «Авангард» в Уфе

В начале встречи военнослужащие рассказали молодым участникам о важности службы в Вооружённых Силах Российской Федерации, о роли военной полиции в обеспечении правопорядка и дисциплины в армии, а также о примерах мужества и героизма, проявленных военнослужащими при выполнении служебного долга.
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