Головинские вести

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Болтачев
    Два борщевика -это два укробоевика😂На Авангардной ли...
  • mullonen
    Умерла - так умерла. Аккурат на 40 дней вернутся... всплакнут.Рестораны McDonal...
  • Александр В
    Ну, наконец-то, а  то я так переживал, аж кушать не мог.В доме на Онежско...

Собянин: Экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Собянин: Экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Незначительно повреждены несколько зданий Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предпринятой утром во вторник, 30 мая, незначительно повреждены несколько зданий города.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх