Собянин: Экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Незначительно повреждены несколько зданий Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предпринятой утром во вторник, 30 мая, незначительно повреждены несколько зданий города.