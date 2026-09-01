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Tesla FSD в 4 раза безопаснее людей: 100 млн км по европейским дорогам без серьёзных последствий

Tesla FSD в 4 раза безопаснее людей: 100 млн км по европейским дорогам без серьёзных последствий

Tesla раскрыла данные о безопасности FSD в Европе перед решающим голосованием ЕС Tesla опубликовала данные о работе системы Full Self-Driving Supervised в Европе накануне потенциально важного голосования ЕС, которое может состояться 6 октября 2026 года.

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