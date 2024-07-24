Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан проконтролировало поставку 306 тысяч яиц из Азербайджана

С 8 по 14 июля 2024 года на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан провели проверку партии пищевых яиц из Азербайджанской Республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии