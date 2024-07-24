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Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан проконтролировало поставку 306 тысяч яиц из Азербайджана

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан проконтролировало поставку 306 тысяч яиц из Азербайджана

С 8 по 14 июля 2024 года на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан провели проверку партии пищевых яиц из Азербайджанской Республики.

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